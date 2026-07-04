Les vérités crues de Ousmane Sonko sur le référendum

La proposition de loi portant révision constitutionnelle a été adoptée par l’Assemblée nationale la semaine dernière. Face aux députés, le ministre de la Justice avait annoncé que le chef de l’Etat a décidé de soumettre le projet de texte en référendum. Mais, Ousmane Sonko, le président de l’Assemblée nationale, n’y croit pas trop.

«Le référendum, si bien sûr il aura lieu. Parce que nous tous nous savons que ay tapalé la rek (c’est du bluff) pour gagner du temps. Mais nous savons tous qu’ils n’ont pas l’intention d’organiser un référendum», a indiqué Ousmane Sonko en marge de la cérémonie de vente des cartes de son parti, ce samedi.

Il a même lancé une petite pique à l’opposition en ce sens : «Que ceux qui s’opposent et qui ne s’opposent qu’à Pastef et à Ousmane Sonko, aillent demander au Président la date à laquelle ce référendum sera organisé, car les sénégalais ont besoin de savoir. Et les sénégalais sont d’accord avec cette constitution», ajoute le président de Pastef.

Ousmane Sonko est tout de même confiant. Pour lui, son parti remportera toutes les joutes électorales qui viennent : «Qu’il s’agisse du référendum, des élections locales, des législatives si elles sont organisées, ou la présidentielle de 2029, aucune élection ne peut être organisée au Sénégal sans qu’elle ne soit sanctionnée par une victoire de Pastef et de ses alliés», a asséné le leader de Pastef.

Source : Seneweb