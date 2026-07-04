Création du parti de Diomaye : Ibrahima Hamidou Dème dénonce un « recul préoccupant »

L’annonce de la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de mettre en place un nouveau parti politique continue de susciter des réactions sur la scène politique sénégalaise. Parmi les premières voix critiques figure Ibrahima Hamidou Dème, qui estime qu’une telle initiative serait en contradiction avec les engagements pris en faveur d’une gouvernance plus inclusive.

Dans une déclaration rendue publique, le président du mouvement ETIC (Ensemble pour le Travail, l’Intégrité et la Citoyenneté) considère que, si cette information est confirmée, elle marquerait un éloignement des recommandations issues des Assises nationales.

Selon lui, le chef de l’État s’était engagé à incarner une fonction présidentielle au-dessus des clivages partisans. À ses yeux, la création d’un parti présidentiel représenterait ainsi « un recul préoccupant » pour le fonctionnement de la démocratie et les principes de bonne gouvernance.