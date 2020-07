Elle verse de l’eau chaude sur sa demi-sœur de 14 ans

Le gouvernement de l’État de Kogi au centre du Nigeria a arrêté une femme identifiée comme Khadija Dauda pour avoir versé de l’eau chaude sur sa demi-sœur de 14 ans, Zainab Dauda. . .

La commissaire d’État de Kogi à la condition féminine et au développement social, Hajiya Fatima Kabir Buba, a noté que l’accusée avait commis l’acte lorsqu’elle avait eu un malentendu avec Zainab, lui causant ainsi de graves brûlures. . . Plusieurs parties du corps de Zainab ont été gravement brûlées à cause de l’eau chaude versée sur son corps selon le ministère qui a pris la victime en charge. Selon les conclusions, la victime a perdu sa mère il y a quelques années et a subi des tortures sans fin de la part de ses demi-frères et sœurs.