Émigration Clandestine : Le père de Doudou Faye risque 2 ans…de Prison !

2 ans de prison ferme, c’est la peine que le parquet a requis contre Mamadou Lamine Faye qui a comparu à la barre du tribunal de grande instance de Mbour pour les faits de complicité de l’émigration clandestine et mise en danger de la vie d’autrui.

Ce dernier, pour rappel, est le père de Doudou Faye du nom de cet enfant de 14 ans péri en mer lors d’une tentative d’émigration clandestine. Ses deux présumés complices encourent la même peine.

Devant le prétoire, le père de la victime, qui a regretté son acte, dit avoir payé 250 mille francs CFA afin que son fils puisse voyager. Son acte a été motivé par le fait que beaucoup de jeunes du quartier ont voyagé et ont, aujourd’hui, réussi leur vie. « Si je savais qu’il allait mourir, je ne dépenserais pas mon argent », regrette-t-il face au juge.

Et d’ajouter : « je voulais qu’il devienne un joueur pour nous aider et nous sortir de la pauvreté dans laquelle nous vivons ». Après le réquisitoire du parquet, les avocats de la défense en l’occurrence Mes Assane Dioma Ndiaye et Abdoulaye Tall ont plaidé la relaxe. Selon eux, les prévenus sont des victimes et non des coupables. L’affaire est mise en délibéré pour jugement qui sera rendu mardi prochain.