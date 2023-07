Emprisonné…le co-fondateur de Kopar Express écrit à Macky

Avec un tel impact au lieu de recevoir un soutien de l’Etat nous sommes accusés de financer un parti et de comploter contre l’Etat à travers nos collectes. Alors que les militants de ce parti ne sont ni plus ni moins que des clients comme le sont Touba Ca Kanam, UCAD et tout autre utilisateur de l’application Kopar Express sans distinction d’ethnie ou de parti politique.

Et d’ailleurs toutes les cagnottes initiées par le sieur Aanibal Djim ont été toujours accompagnées sur sa page Facebook de numéros Orange Money et Wave en plus du lien de Kopar. Cependant, ces 2 entreprises française et américaine ne sont pas inquiétées. Notre seul tort est d’être de jeunes sénégalais ambitieux avec des dirigeants dont la vision se limite à « Reubeuss ».