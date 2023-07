Le «tout sauf Amadou Ba» est…un danger pour Benno

À Benno Bokk Yakaar (BBY) le choix d’un candidat de consensus cause problème. Alors que tous les prétendants au trône sont déjà dans la course pour 2024, la mouvance présidentielle n’a toujours pas de champion pour le combat final. Le président Macky Sall continue de garder le suspense sur son choix. Mais depuis quelques jours, des personnes se sont levées pour faire obstacle au Premier ministre Amadou Ba pressenti comme celui qui pourrait remplacer le chef de l’Etat dans la course. Cette guéguerre ne sera pas sans danger.

«Tout sauf Amadou Ba», c’est le mot d’ordre de certains leaders au sein de Benno Bokk Yakaar. Se disant militants de la première heure, ils veulent écarter le Premier ministre de la course à la candidature. D’ailleurs, c’est ce qui est à l’origine des échauffourées notées dernièrement au siège de l’Alliance pour la République (APR). Des jeunes sympathisants de Diouf Sarr ont voulu faire dire à Amadou Bâ ce qu’il n’a pas dit. Et la suite tout le monde le sait.

Le Premier ministre est victime d’une vaste campagne d’isolement pour la succession de Macky Sall à la présidentielle. Des personnes tapies dans l’ombre font tout pour l’écarter. Tout a commencé dans le net. C’est d’abord un faux compte qui lui est attribué. Ensuite ce sont des individus malveillants qui «ont créé des comptes fictifs se faisant passer pour Amadou Ba, dans le but de semer la suspicion et de suggérer sa participation à la course électorale et présidentielle», avait-il dénoncé dans une note parvenue à la rédaction de Xibaaru.

Des attaques qui viennent directement de Benno Bokk Yakaar. Certains de ses camarades de parti ne veulent pas le voir être leur champion pour 2024. Ce sont ces personnes bien identifiées qui véhiculent le «tout sauf Amadou Ba» au sein de la coalition au pouvoir. La seule chose qu’il pourrait lui reprocher actuellement, ce serait sûrement son engagement sans faille auprès de Macky Sall. C’est ce qui le place d’ailleurs en bonne position pour la succession du chef de l’Etat.

Cette volonté de vouloir écarter Amadou Ba n’est pas sans danger pour Benno Bokk Yakaar. Des sondages faits au sein de la mouvance présidentielle prouvent clairement que l’actuel Premier ministre sera le candidat qui saura unir les troupes de BBY. Toute autre personne choisie ne fera pas l’unanimité. Et si Benno part à la présidentielle en ordre dispersé, elle peut être sûre qu’elle ne fera pas long feu face à des adversaires très matures politiquement. Mais aussi prêts à tout pour changer le système.

À lui tout seul, Amadou Ba a tout ce qu’il faut pour faire face à cette nouvelle opposition. Tout le contraire des autres prétendants au trône. Abdoulaye Diouf Sarr a beau faire parler de lui, mais il est incapable de gagner un seul bureau de vote. Sa défaite lors des élections locales le prouve à suffisance. Comme l’a rappelé Xibaaru dans son édition précédente, l’ancien ministre de la Santé ne peut même pas faire face à Déthié Fall. C’est à se demander comment compte-t-il battre des mastodontes comme Ousmane Sonko, Khalifa Sall ou Karim Wade ?

Pour sa part, Abdoulaye Daouda Diallo n’a de base que dans le Fouta. L’actuel président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) est inconnu au bataillon. Il est le candidat le plus méconnu des sénégalaise. Prendre le risque d’en faire le champion de Benno serait suicidaire pour Macky Sall qui doit assurer ses arrières. Sans battre campagne, l’opposition ne fera qu’une seule bouchée de cet homme. Idem pour le ministre Aly Ngouille Ndiaye.

L’ancien Directeur de Crédit à la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS), fils d’un ancien Maire de Linguère (feu Ibra Ndiatté NDIAYE), Aly Ngouille NDIAYE, aujourd’hui Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement Rural et de la Souveraineté alimentaire, veut être ce candidat qui peut perpétuer l’héritage de Macky Sall. Malheureusement pour le ministre, diriger Linguère comme l’a fait son père, ne lui confère pars l’unanimité au sein des populations Sénégalaises.

Macky Sall est face à un choix crucial. La moindre petite erreur sera fatale à Benno Bokk Yakaar. La mouvance présidentielle à besoin d’un candidat de consensus. Mais aussi d’un vainqueur pour parachever les grands chantiers du chef de l’Etat. Et Amadou Ba est bien parti pour être cette personne. Mais certains de ses camarades risquent de lui couper l’herbe sous le pied.

