En Chine…Des robots humanoïdes participent à un semi-marathon

Des robots qui courent le semi-marathon. Ce samedi 19 avril a eu lieu une première du genre : une vingtaine de robots humanoïdes ont parcouru les rues de Pékin. Organisé dans l’« E-Town », une zone de développement technologique de la capitale chinoise, l’événement, auquel participaient également des sportifs en chair et en os est le symbole des avancées chinoises dans les nouvelles technologies.

Près de 1h40 après le vainqueur, un coureur un peu particulier déchire la banderole de la ligne d’arrivée. Tiangong Ultra est un robot humanoïde. Sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit l’automate de métal et de plastique noir avec un dossard orange sur le dos, acclamé par le public chinois.

Il vient de boucler un semi-marathon d’un nouveau genre : 21 km de parcours pour tester 21 robots de tailles et corpulences différentes, avec des fortunes diverses.

Accompagnés par leurs concepteurs, tous Chinois, certains robots ont évolué avec confiance… quand d’autres se sont montrés plus hésitants. Sur d’autres vidéos, on voit un petit androïde chuter avant de se relever. Un autre dévie de sa trajectoire et percute une barrière.

L’objectif pour les ingénieurs, c’est de tester les performances et la fiabilité des androïdes. Mission réussie, selon les organisateurs, qui voient dans cette course une vitrine des avancées de la Chine en la matière. La Chine cherche à être un leader mondial dans l’intelligence artificielle et la robotique.

Source : RFI