Enfants empoisonnés à Mbour : Les aveux glaçants de leur mère

Yandé Tine, la mère accusée d’avoir tué ses deux enfants à Médine Mbour, est finalement passée aux aveux. Lors d’un second interrogatoire avec les enquêteurs du commissariat urbain de Diamaguène (Mbour), elle a détaillé avec une froideur glaçante la manière dont elle a empoisonné ses fils, âgés d’un an et quatre ans, révèle Libération.

Le mardi 18 mars, contrairement à ses habitudes, Yandé Tine aurait préparé deux assiettes distinctes pour le repas : l’une destinée à son neveu (homonyme de son mari) et l’autre, mortelle, réservée à ses enfants. Dans la chambre, à l’abri des regards, elle aurait mélangé de l’acide caustique (communément appelé khémé) à leur nourriture. « Dès les premières bouchées, les petits ont été pris de convulsions et se sont mis à baver abondamment, refusant de continuer à manger », lit-on dans le journal. Mais selon les révélations glaçantes de la mère, elle les aurait forcés à ingérer davantage, provoquant une agonie des deux garçons.

Le plus jeune, âgé d’un an, aurait succombé en premier. Son aîné, quant à lui, a lutté désespérément contre la mort. Dans ses aveux, Yandé Tine raconte comment elle l’aurait porté sur son dos pour éviter d’alerter le voisinage alors qu’il pleurait et tentait de se débattre. Après une lutte tragique, il a finalement rendu l’âme.

Libération indique qu’il était environ 14 heures lorsque la mère a constaté le décès de ses enfants. Pourtant, ce n’est qu’à 18 heures qu’elle a averti son mari, et la police ne sera informée qu’à 19h20. Un délai qui interroge les enquêteurs sur ses véritables intentions et son état d’esprit au moment du drame.

Si Yandé Tine a avoué être l’auteure de cet infanticide, elle reste silencieuse sur ses motivations. Son couple ne semblait pas traverser de tensions particulières, et aucune explication rationnelle n’a encore été avancée pour justifier son geste.

Déférée hier mardi au parquet du tribunal de grande instance de Mbour, Yandé Tine a bénéficié d’un retour de parquet et devrait être présentée aujourd’hui mercredi à un juge d’instruction.