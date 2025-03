Nécrologie : Décès de l’avocat Me Khoureyssi Bâ

Figure respectée du barreau, avocat de Ousmane Sonko, Me Khoureyssi Ba n’est plus ! Il est décédé ce jour en Turquie. Il a marqué son époque par son engagement et son professionnalisme. Son départ laisse un grand vide dans le milieu juridique et auprès de ceux qui l’ont connu.

Me Khouraïchi Ba était reconnu pour son intégrité, sa rigueur et son attachement aux valeurs de justice. Son parcours exemplaire restera gravé dans les mémoires, tout comme son dévouement au service des causes qu’il défendait avec passion.

En ces moments de douleur, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés.

Que Dieu l’accueille dans Son infinie miséricorde et lui accorde le repos éternel. Amine.