ESCROQUERIE AU VISA : Un ancien policier grugé de 15 millions de FCfa

Le juge des flagrants délits a condamné, Kosso Ndiaye, à un an dont deux mois ferme pour escroquerie sur un policier à la retraite.

Le jeune Kosso Ndiaye va réfléchir à deux fois avant de tremper dans des affaires de trafic de visa. Le tribunal des flagrants délits de Dakar lui a trouvé un billet sans retour de deux mois ferme, hier, pour la citadelle du silence.

Devant la barre, l’ancien flic est revenu sur comment le commerçant et ses acolytes lui ont soutiré près de 15 millions de Fcfa.

« Je voulais des visas et des contrats de travail pour mes enfants. Alors c’est là que Ndiaye m’a approché pour me dire qu’il pouvait me mettre en rapport avec des facilitateurs. Il m’a même assuré que je pourrai payer une fois les enfants arrivés.

C’est ainsi que je lui ai versé 15 millions, le 13 février 2019 et les enfants ont même était éconduit aux services de l’immigration de Canada pour une demande de visas.

Mais depuis lors les enfants attendent toujours d’obtenir leur sésame. » a déclaré Mamadou Gadiaga.

L’accusé devant le juge a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Mais estime que lui-même est victime puisqu’il est candidat au voyage et a perdu 1.300.000 de FCfa.

Le procureur a pris le contrepied de l’accusé et selon lui Ndiaye n’est pas de bonne foi car il a mis en rapport Gadiaga et les autres membres de la bande et en contrepartie il recevait une commission allant de 50.000 FCfa à 300.000 Fcfa. Et plus grave pour lui, le prévenu a refusé de collaborer avec la police pour l’arrestation des autres membres du groupe.

Sur ce il a demandé à ce que l’accusé soit poursuivi pour association de malfaiteurs et par conséquent qu’il soit condamné à une peine d’un an ferme plus le remboursement des 15 millions.

Tout comme le ministère public, l’avocat de la partie civile estime que l’accusé fait partie d’une association de malfaiteurs et par conséquent il a plaidé pour l’application stricte de la loi.

L’avocat de la défense trouve très exagéré de parler d’association de malfaiteurs. Mais estime que son client a commis une faute en mettant en rapport la partie civile avec Kosso Gaye et Cie.

Il a par conséquent plaidé pour la requalification des faits en abus de confiance à la place de l’association de malfaiteurs.

Le juge après délibéré a condamné l’accusé à une peine d’un an dont deux mois ferme et il doit aussi verser la somme de 16 millions à la partie civile

Aliou Ngom