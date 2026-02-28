États-Unis : Donald Trump annonce une opération militaire « majeure » contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi le lancement d’une vaste opération militaire contre l’Iran, baptisée « Fureur épique » par le Pentagone. Dans un message vidéo diffusé sur son réseau Truth Social, il a évoqué des « opérations massives » destinées à neutraliser des menaces qu’il juge « imminentes », sans mentionner de consultation préalable du Congrès, pourtant détenteur du pouvoir de déclarer la guerre selon la Constitution.

Portant une casquette blanche aux couleurs des États-Unis, Donald Trump a détaillé les cibles de l’opération : destruction des missiles iraniens, démantèlement de leur industrie et neutralisation de la marine. « Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant des menaces imminentes venues du régime iranien », a-t-il affirmé.

Le président a explicitement encouragé les Iraniens à renverser leurs dirigeants : « L’heure de votre liberté est à portée de main. Lorsque nous aurons fini, emparez-vous du pouvoir », a-t-il lancé, tout en avertissant la population de rester à l’abri face aux bombardements annoncés.

Donald Trump a reconnu que l’opération pourrait entraîner des pertes du côté américain, saluant le courage des militaires engagés. Il s’est présenté comme un « pacificateur », tout en rappelant ses critiques passées contre les interventions militaires de ses prédécesseurs, notamment le retrait chaotique d’Afghanistan en 2021 sous Joe Biden.

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump a ordonné plusieurs actions militaires d’envergure, dont des frappes contre des sites nucléaires iraniens en juin dernier et la capture du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro en janvier. Ces initiatives, menées sans aval du Congrès, suscitent de vives critiques de l’opposition démocrate et quelques réserves au sein du camp républicain.

Le président a réaffirmé sa détermination à empêcher l’Iran d’acquérir l’arme atomique, accusant Téhéran de reconstruire son programme nucléaire et de développer des missiles à longue portée. Il a exhorté les forces iraniennes, y compris les Gardiens de la révolution, à déposer les armes en échange d’une « immunité totale », menaçant sinon d’une « mort certaine ».