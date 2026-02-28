« Fureur épique » : Washington lance une vaste opération militaire contre l’Iran

Les États-Unis ont déclenché samedi une offensive militaire de grande ampleur contre l’Iran, baptisée « Fureur épique ». Le président Donald Trump avait annoncé dans un message vidéo la mise en œuvre d’« opérations de combat majeures », appelant parallèlement la population iranienne à renverser ses dirigeants. « Nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie de missiles », a-t-il déclaré, promettant également de « réduire à néant leur marine ».

Depuis la rupture du second cycle de discussions sur le nucléaire iranien, le 17 février, Washington avait renforcé son dispositif militaire autour de l’Iran. Selon des observateurs, il s’agit du déploiement le plus massif dans la région depuis l’invasion de l’Irak en 2003.

Les forces américaines mobilisent actuellement une douzaine de navires de guerre en Méditerranée, en mer Rouge, dans le détroit d’Ormuz et en mer d’Arabie. Dans les airs, une flotte composée de chasseurs furtifs F-22 et F-35, d’avions F-15 et F-16, de ravitailleurs KC-135 et d’appareils de surveillance E-3G Sentry est engagée.

Deux porte-avions majeurs participent à l’opération : l’USS Abraham Lincoln, positionné près des côtes iraniennes, et l’USS Gerald R. Ford, arrivé récemment au large d’Israël. Ensemble, ils transportent des dizaines d’avions de combat et des milliers de Marines. Plusieurs experts estiment que l’ampleur des moyens déployés laisse présager une campagne militaire intensive de plusieurs jours.

Les États-Unis disposent également de dizaines de milliers de soldats stationnés dans des bases au Bahreïn, en Irak, au Koweït, aux Émirats arabes unis et au Qatar. Ces sites sont considérés comme vulnérables à une riposte iranienne. Samedi, une attaque de missile a visé le quartier général de la Ve flotte américaine à Bahreïn, tandis que des explosions étaient signalées dans plusieurs villes du Golfe.

L’armée israélienne a confirmé sa participation, indiquant que l’opération – baptisée « Lion rugissant » par Tel-Aviv – avait été planifiée conjointement avec Washington.

Téhéran a annoncé une riposte « massive ». L’Iran dispose de missiles d’une portée allant de 300 à plus de 2 000 kilomètres, capables de frapper des bases américaines dans la région et le territoire israélien. Malgré les frappes israéliennes de l’été dernier qui avaient réduit son stock, des sources diplomatiques estiment que l’Iran conserve environ un millier de missiles.

Les autorités iraniennes affirment avoir reconstitué leurs capacités balistiques, mais les experts divergent sur l’ampleur réelle de ces progrès et sur la sophistication des nouvelles technologies de défense.

Anticipant une contre-attaque, Washington a déployé un vaste système antimissiles dans la région. Les porte-avions engagés disposent d’intercepteurs embarqués, complétés par le système THAAD pour les interceptions en haute altitude et par des batteries Patriot PAC-3 installées dans plusieurs pays du Golfe.