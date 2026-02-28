Riposte iranienne : Téhéran déclenche l’opération « Promesse véridique 4 »

La confrontation au Moyen-Orient a franchi un seuil inédit ce samedi. À la suite des frappes préventives lancées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, des explosions ont été signalées dès l’aube dans plusieurs villes stratégiques, dont Téhéran et Ispahan. En réaction, les Gardiens de la révolution ont annoncé le déclenchement de l’opération « Promesse véridique 4 ».

La réponse iranienne s’est traduite par une salve de drones et de missiles visant simultanément Israël et plusieurs bases américaines dans le Golfe. Selon l’agence Fars, les tirs ont ciblé notamment Al Udeid au Qatar, As Salim au Koweït et Al Dhafra aux Émirats arabes unis. Le quartier général de la Ve flotte américaine à Bahreïn a également été touché.

Cette escalade a plongé les pays voisins dans un état d’alerte maximal. Au Qatar, les systèmes Patriot ont intercepté au moins un missile, tandis que les sirènes d’alerte retentissaient. À Bahreïn, les autorités ont confirmé qu’une installation militaire américaine avait été frappée.

De fortes explosions ont aussi été entendues à Riyad et Abou Dhabi. Les Émirats arabes unis ont décidé de fermer temporairement une partie de leur espace aérien par mesure de précaution.

La confrontation transforme désormais le Golfe en théâtre d’affrontement direct entre Washington, Tel-Aviv et Téhéran. L’ampleur des frappes et la rapidité des ripostes laissent présager une escalade prolongée, aux conséquences régionales et internationales encore incertaines.