Etats Unis : un SDF devient millionnaire grâce à une…

Ruiné et presque à la rue, il devient millionnaire… grâce à une vieille couverture

Alors qu’il vit dans une cabane en bois, il se rend compte qu’il possède une couverture rare. Vendue aux enchères, cet Américain est désormais millionnaire.

Une histoire incroyable. Alors qu’il vivait des aides, cet Américain a vendu une couverture qu’il possédait au prix d’1.5 million de dollars !

Une vie très difficile

Loren Krytzer a tout perdu lors d’un accident de la route. Grièvement blessé au pied, il a du subir une amputation et ne peut plus travailler. Ses enfants sont confiés à leurs grands-parents et la descente aux enfers continue. Habitant dans une cabane avec 200$ par mois, il survit grâce à l’aide alimentaire. Passant ses journées devant la télévision, il tombe sur une émission de brocante. Et là c’est le déclic. Il voit lors de cette émission une couverture d’une tribu indienne vendue très cher.

1.5 million de dollars !

Il se rappela alors qu'il en avait une identique au fond d'un sachet plastique. Il tente alors de vendre sa couverture à des antiquaires mais personne n'en veut. L'Américain persiste et va voir un spécialiste des Amérindiens et en apprend plus au sujet de cette couverture : tissée à la main avec une laine teinte, elle a été créée en 1840. Vendue aux enchères, l'Américain a remporté 1.5 million d'euros