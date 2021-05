Eudoxie Yao se fait humilier dans une affaire d’argent

cachet Eudoxie Yao – Un gros scandale entre Eudoxie Yao et une société burkinabé de vente de moto enflamme la toile depuis vendredi.

Elle a menti sur le montant d’un de ses cachets

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao est au coeur d’une vive polémique qui enflamme la toile depuis le vendredi 15 novembre.

Présente au Burkina Faso, la go Bobaraba a annoncé avoir signé un énorme contrat de 30 millions Fcfa avec une société basée au Pays des hommes intègres.

cachet Eudoxie Yao – ”J’ai signé un contrat de 30 millions de Fcfa avec l’entreprise Megamonde, une entreprise qui vend des photos de qualité supérieure à moindre coût. Megamonde est au Burkina Faso et aussi installée en Côte d’Ivoire précisément à Bouaké. N’hésitez pas à faire un tour dans tous les magasins Megamonde pour acheter des motos. Vous serez satisfait à 100%. Quand Dieu décide de te bénir, aucune main noire ne peut retarder cela”, a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Quelques heures après le post de la bimbo ivoirienne, la société en question a apporté un démenti en publiant un communiqué dans lequel a été mentionné le vrai montant du cachet touché par Eudoxie Yao, estimé à 250 milles fcfa.

cachet Eudoxie Yao – ”Bonjour à tous. Nous avons constaté une publication mensongère sur les réseaux sociaux qui nuit à notre image sur la page “L’affairé du Biz” par rapport à des photos de la visite de Mlle Eudoxie Yao dans nos locaux. Nos principes et nos valeurs nous obligent à répondre à ces accusations en dévoilant le montant pour ses “droits d’images” de 250 000 FCFA. Avec tout le respect envers Mlle Yao mais pour clarifier l’opinion publique sur le montant mensonger déclaré sur les réseaux sociaux. Nous publierons une copie de la prestation signée. Nous restons une société civique et condamnons ce genre de comportements qui nuisent à notre société, nos clients et nos valeurs”, a clarifié la société Megamonde.

Un démenti qui suscite des réactions de plusieurs internautes visiblement déçus d’Eudoxie Yao. Laquelle n’a pas tardé à modifier la publication mise en cause en y retirant le montant initialement annoncé du cachet.