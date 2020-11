Eudoxie Yao…son parcours, ses amours sa carrière

Eudoxie Yao, une femme dont la vie n’a pas toujours été rose, mais qui, contre toute attente, a su se faire une place au soleil. Pour mieux la connaître, cap sur le passé, le présent et le futur d’Eudoxie Yao.

Qui est Eudoxie Yao ?

Yao Louise Eudoxie. Tels se présentent les nom et prénoms de la star ivoirienne à l’état civil. Elle est née à Yaoundé un jour du mois de Juin, d’une mère infirmière d’État et d’un défunt père expert-comptable. Toutefois, c’est à Yopougon qu’elle va passer le plus clair de son enfance. D’un naturel très réservé et timide lorsqu’elle était enfant, Eudoxie Yao confie avoir eu du mal à s’intégrer dans la masse. Pour cause, les autres enfants la trouvaient beaucoup plus âgée et plus développée qu’eux. En effet, à l’âge de neuf ans, elle avait déjà connu ses premières et présentait une poitrine des plus envoûtantes. Ses difficultés d’insertion sociale ne l’ont guère empêchée d’entamer un cursus scolaire qui, s’il n’est pas brillant, reste tout de même louable vue qu’elle n’y met fin qu’en classe de seconde. À la suite de quoi, elle se lance dans l’esthétique et les soins de beauté qui s’avèrent être sa plus grande passion mis à part l’art et la musique. D’ailleurs, elle avoue avoir toujours voulu être une star, à l’image de son idole de tous les temps Kim Kardashian. Cela dit, si Kim Kardashian doit sa renommée à sa famille et la télé réalité, la femme aux courbes généreuses, elle, la doit justement à ses courbes, ses fesses, qui sont d’un calibre extraordinaire. L’opinion publique a souvent tendance à attribuer ses courbes aux prodiges de la chirurgie esthétique. Mais la star ivoirienne assure qu’elles sont bien naturelles. Tout le monde le sait, c’est grâce à cet atout si particulier qu’elle a su charmer plus d’un et se créer une communauté qui s’évalue aujourd’hui en million d’abonnés sur Facebook et Instagram. Alors, très difficile de concevoir qu’elle n’a pas toujours été fan de ses rondeurs dans le passé.

Son parcours dans la musique

Récemment, elle s’est lancée dans une carrière musicale qui lui réussit bien jusqu’ici grâce au succès de son single « Never give up « . Elle y raconte l’histoire d’une jeune femme qui, malgré les péripéties et les difficultés de la vie, n’a jamais abandonné ses rêves, ce qui lui a valu de les réaliser un beau jour. Cependant, elle reconnait n’avoir pas vraiment des prédispositions concernant la musique, même si elle adore en écouter. C’est surtout les encouragements d’un bon nombre de personnes qui ont décelé en elle des potentiels musicaux à exploiter. Elle n’a heureusement aucun regret à se faire puisque sa carrière a bien commencé et elle compte continuer avec la musique si son prochain single connait également un franc succès.

Sa vie sentimentale

La vie sentimentale d’Eudoxie Yao est à l’image de sa vie sociale, c’est-à-dire qu’elle commence mal pour invraisemblablement finir bien. Eudoxie a souvent souffert d’avoir des courbes trop voluptueuses car les hommes sont plus intéressés par ses courbes que par elle-même. En conséquence, elle s’est souvent retrouvée délaissée et abandonnée par les hommes lorsque ceux-ci finissaient de l’explorer totalement. Elle garde particulièrement le triste souvenir d’une relation où après huit ans de vie commune, son homme l’a abandonnée. Elle raconte : « L’homme avec qui j’ai passé plus de huit ans de ma vie m’a laissé tomber. Ça a été un vrai choc pour moi, à tel point que je n’ai plus voulu d’homme dans ma vie pendant un an et demie. »

Par ailleurs, elle garde des souvenirs de cet épisode de sa vie du fait de l’enfant de neuf ans dont elle est la mère biologique. Depuis sa transformation, elle attise la convoitise de tous les hommes, notamment de ceux qui ont les moyens. Ainsi, elle confie sans détour être draguée tout le temps. Elle aurait eu des aventures avec des ministres, des DG, des joueurs, des Européens, des hommes d’affaires, des Libanais et autres.

Ses relations quelque peu révoltantes sont d’un mauvais goût pour l’opinion publique qui la traite de prostituée. Naturellement, la star malgré tout ne voit pas les choses de cette façon.

Récemment, elle a confirmé entretenir une relation avec l’artiste guinéen Grand P. Cette annonce a eu de quoi enflammer la toile qui trouve cette relation inappropriée. De fait, Grand P, à cause de sa maladie particulière, la progéria, est défavorisé en terme de taille et de beauté. Il a cependant une fortune évaluée en millions de francs CFA. Les internautes pensent que c’est la richesse de Grand P qui a convaincu Eudoxie d’accepter les avances de celui-ci. Mais contre vents et marrées, le jeune couple atypique semble décidé à se marier puisque les rumeurs d’infidélité des deux conjoints n’ont pas suffit à mettre un point final à ce que beaucoup appellent « un folklore sans pareil ».

Mais cette relation pourrait très bien fonctionner puisqu’au-delà de l’amour que se proclament les deux amants, il y a le fait qu’Eudoxie Yao s’idéalise dans le futur comme une femme mariée et une mère au foyer entourée de ses nombreux enfants. Très utopique à première vue, cette envie d’Eudoxie pourrait se réaliser si elle finit par se caser avec Grand P et mettre fin aux activités qui entretiennent sa célébrité.

Bien que jeune, Eudoxie Yao a réussi à se créer une vie pimentée qui la rend heureuse. Dans l’éventualité qu’elle mette fin prochainement à sa carrière, elle nous laisserait au moins de beaux souvenirs de l’époque où l’on pouvait admirer ses rondeurs sans se retenir. On retiendra donc qu’elle a eu une vie difficile qui l’a déçue de nombreuses fois, mais qu’elle a toujours su se relever pour accomplir ses rêves.