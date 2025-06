Exécution budgétaire du premier trimestre 2025 : Des recettes en hausse et une forte mobilisation des ressources internes

Le ministère des finances et du budget a sorti le rapport d’exécution budgétaire du premier trimestre de l’année 2025. Dans ce rapport, rapporté par Dakaractu il est établi que les ressources mobilisées au titre du budget général se sont élevées à 1 027,82 milliards, soit 21,44% de l’objectif annuel de 4 794,60 milliards fixé par la loi de finances initiale de 2025 (LFI 2025).

Par rapport à la même période en 2024, la mobilisation de ces ressources a enregistré une hausse de 91,06 milliards en valeur absolue, soit 9,72% en valeur relative.

Les dépenses du budget général ordonnancées au cours du premier trimestre 2025 sont établies à 1 419,45 milliards représentant 99,97% des crédits liquidés. L’exécution des dépenses comprend celles ordinaires exécutées pour un montant de 1 130,89 milliards sur des liquidations d’un montant de 1 131,37 milliards FCFA, soit 99,96% et celles en capital réalisées à hauteur de 288,57 milliards sur des crédits liquidés d’un montant de 288,57 milliards, soit 100%.

Les charges financières de la dette au cours du premier trimestre 2025 se sont élevées à 225,24 milliards, soit 24,16% des prévisions de la LFI 2025. Comparées à la même période de l’année précédente, les charges financières ont augmenté de 43,57 milliards, soit 23,98%. Cette hausse est imputable aux charges de la dette intérieure et extérieure qui ont augmenté respectivement de 25,44 milliards et 18,13 milliards.

À la fin du premier trimestre 2025, les ressources internes du budget général ont été recouvrées à hauteur de 1 019,82 milliards, soit un taux de réalisation de 96,15% pa rapport à l’objectif fixé de 1 060,70 milliards au premier trimestre.

Elles sont ainsi constituées de recettes fiscales pour 960,26 milliards et de recettes non fiscales pour 59,56 milliards et également, comparé à la même période de l’année 2024, le recouvrement des ressources internes est en hausse de 111,12 milliards, soit une croissance de 12,23% portée par une augmentation des recettes fiscales de 99,44 milliards (+11,6%) et une progression des recettes non fiscales de 11,68 milliards (+24,4%).