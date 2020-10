Expulsion de Diop ISEG par sa femme : Une décision truffée de bizarreries…

La presse a relayé, récemment, une demande d ‘expulsion de Mamadou Diop dit Diop ISEG par sa femme Aïssatou Seydi. Pour le Président Directeur Général de l’ISEG, il n’ y a pas à fouetter un chat sur cette question car, cette volonté de Madame Diop est farfelue, voire pleine de bizarreries.

« Il y’a de grosses bizarreries qui sont notées au sujet de cette affaire d’expulsion relayée dans la presse. La notaire Bineta Thiam n’a pas le droit d’authentifier une vente dont elle n’a pas reçu l’argent. Elle devait se contenter de se constater. Dans une sortie récente, il est révélé que Mamadou Diop a reçu de Aïssatou Seydi la somme de 150 millions de FCFA. Ce qui veut dire que dans un document de vente, il est mentionné deux sommes différentes de 150 et de 60 millions de FCFA. Le Président du Tribunal hors classe de Dakar a aussi donné une ordonnance de pré-notation le 15 Septembre qui fait bénéficier à l’ISEG d’un droit réel. S’il y’a une contestation sérieuse de la partie incriminée, le juge des référés devait se déclarer incompétent et renvoyer le dossier à une autre juridiction, étant entendu qu’il y’a contestations, sérieuses, car l’ISEG a porté plainte contre Mme Diop au pénal et au civil. Comment comprendre aussi que le juge veuille signer une ordonnance d’expulsion alors que le code de la famille dit que dans les liens de mariage, une femme ne peut expulser son mari pour un souci de la préservation de l’unité de la famille ».

Et Diop ISEG, de révéler que: » Si l’expulsion est avérée, on allait m’empêcher convenablement de mes obligations familiales, notamment, l’éducation de la fille mineure. C’est un précédent dangereux pour la cohésion et l’unité de la famille sénégalaise « , s’est- il désolé , dans les colonnes de l’Observateur.