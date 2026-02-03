Extradition de Madiambal Diagne : le délibéré de la Cour d’appel de Versailles attendu le 3 mars

Le dossier concernant la demande d’extradition de Madiambal Diagne, formulée par l’État du Sénégal, a franchi une nouvelle étape ce jour. L’audience s’est tenue devant la Cour d’appel de Versailles, en France.

Après avoir entendu les différentes parties, la Cour a mis l’affaire en délibéré. La décision finale sera rendue le 3 mars 2026, selon Seneweb.

Pour rappel, cette procédure s’inscrit dans le cadre des poursuites engagées par les autorités sénégalaises à l’encontre du journaliste et patron de presse, dont le placement sous mandat d’arrêt international avait suscité de vifs débats