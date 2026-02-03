Yarakh : Neuf (9) pêcheurs portés disparus depuis plus d’un mois

L’inquiétude ne cesse de croître à Yarakh, où neuf pêcheurs sont portés disparus depuis plus d’un mois. Partis en mer à bord d’une pirogue immatriculée DK 5962 HN, ils devaient effectuer une marée d’une semaine. Depuis, aucune nouvelle.

Selon leurs familles, citée par Seneweb, tout contact avec l’équipage a été perdu peu après leur départ. Aucun appel, aucun message, aucun signe de vie n’a été enregistré, plongeant leurs proches dans une attente insoutenable.

Face à cette situation dramatique, les familles lancent un appel pressant aux autorités compétentes. Elles demandent que tous les moyens disponibles soient mobilisés afin de retrouver leurs proches.