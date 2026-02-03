Guinguinéo : Cheikh Ndiaye piégé, tué puis enterré par ses amis

Attiré sous prétexte d’une course, Cheikh Ndiaye, conducteur de moto communément appelée « Jakarta » à Guinguinéo, a été victime d’un meurtre prémédité par trois de ses proches. L’affaire, qui a profondément choqué la communauté locale, a été révélée par Libération dans son édition de ce mardi 3 février, repris par Igfm.

Le 26 décembre 2025, Cheikh Ndiaye devait acheminer un client jusqu’au village de Ngoloum, situé à sept kilomètres de Guinguinéo. Depuis cette course, il avait disparu, laissant famille et voisins dans l’angoisse. L’enquête de la gendarmerie a rapidement progressé après la localisation du téléphone portable de la victime, retrouvé chez un commerçant. Ce dernier avait acheté l’appareil à Cheikh L., l’un des trois proches désormais identifiés comme responsables du crime.

Interpellé, Cheikh L. a reconnu avoir participé à l’agression mortelle de Cheikh Ndiaye, en compagnie de Lamine D. et Massamba D. Les trois hommes avaient tendu une embuscade sur le chemin du retour. Selon Libération, le conducteur a reçu plusieurs coups de gourdin à la tête avant de s’effondrer, inerte, dans un bain de sang. Les assaillants ont ensuite pris sa moto et son téléphone, avant de l’enterrer clandestinement au cimetière de Palène, dans le nord de la ville.

Les deux autres complices ont également avoué les faits, précisant le lieu exact de l’inhumation et indiquant où ils avaient vendu la moto et le téléphone. L’intervention des gendarmes, accompagnés de sapeurs-pompiers et d’un médecin, a permis à l’oncle de la victime d’identifier formellement le corps, exhumé ce lundi 2 février, alors qu’il se trouvait dans un état de putréfaction avancé.

Placés en détention provisoire, Cheikh L., Lamine D. et Massamba D. devront répondre devant la justice de leur acte, qui a profondément marqué la population locale.