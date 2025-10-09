Fadilou Keita à Macky : «On le poursuivra pour Haute trahison et on l’arrêtera»

«On le poursuivra pour Haute trahison et on l’arrêtera» : pour le directeur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Fadilou Keïta, auteur de ces propos repris par Vox Populi, la justice sénégalaise mettra la main sur l’ancien Président Macky Sall. Le responsable de Pastef, signale le journal, a évoqué le sujet ce mercredi en marge du procès de militants de son parti, Lamegnou Darou et Boy Dakar, renvoyé au 15 octobre.

Fadilou Keïta croit savoir que l’affaire Arcelor-Mittal pourrait faire couler Macky Sall. «C’est un dossier qu’on a vu de nos propres yeux ; il y a son engagement, sa signature. Donc, on le poursuivra pour haute trahison et on l’arrêtera», tranche le patron de la CDC.

Fadilou Keïta affirme d’ailleurs que l’affaire ArcelorMittal «traumatise» l’ancien chef de l’État : «Il a dit à ses partisans que c’est le seul dossier pour lequel on peut le poursuivre pour haute trahison et l’emprisonner.»

Abordant la récente contre-offensive de Macky Sall, qui déclare assumer ses actes au sujet de la «dette cachée», adressant des courriers d’interpellations en ce sens au ministre des Finances et au président de la Cour des comptes, Fadilou Keïta minimise. «Maintenant il dit qu’il assume tout ce qui s’est passé. Mais non, il n’assume rien, clame le Patriote. S’il l’assume, il vient au Sénégal. Il a des biens ici, des amis, des parents, mais il n’ose pas venir au Sénégal.»

