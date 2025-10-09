Une jeune fille de 14 ans tabassée par 15 ados…à Brest

Les faits se sont déroulés lundi en fin de journée à Brest, dans le Finistère.

Une jeune fille de 14 ans se trouvait dans le centre-ville avec une amie, lorsqu’elle a été attaquée par quatre collégiennes qui l’ont frappée à plusieurs reprises.

Une dizaine de jeunes garçons ont ensuite rejoint les assaillantes pour frapper à leur tour l’adolescente et son amie.

Ce passage à tabac a été filmé.

Des passants, témoins de la scène, ont fait fuir les adolescents.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime qui avait la tête ensanglantée. Elle a été transportée à l’hôpital.

La jeune fille souffre d’hématomes, de griffures et des œdèmes. Les médecins lui ont prescrit 15 jours d’ITT.

Un litige entre collégiens serait à l’origine de ce drame.

