Fadilou Keïta face à la colère des ex-détenus…Un régime pris au piège de ses promesses

Les ex-détenus ne sont pas contents ! Alors que tous les yeux étaient rivés sur le Gamou, ils ont manifesté leur colère à travers un communiqué. Ils sont très remontés contre un membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Une colère devrait pousser le nouveau régime à trouver des solutions face à cette question.

Les propos de Fadilou Keïta, niant l’existence d’un statut de « détenu politique », ont jeté un froid glacial chez certains patriotes et anciens manifestatants. Loin d’être anodine, cette déclaration a provoqué une réaction d’indignation virulente de la part du Collectif des ex-détenus politiques et victimes du Sénégal (CODEPS), qui a publié un communiqué cinglant. Pour la CODEPS, les propos de Keïta ne sont pas une simple erreur, mais une « trahison » et un acte de « lâcheté », qui insulte la souffrance de ceux qui ont payé le prix fort pour la démocratie.

Le CODEPS accuse directement M. Keïta d’avoir tourné le dos aux victimes pour séduire ses « nouveaux parrains politiques ». Le communiqué dénonce son ignorance délibérée des réalités vécues par les ex-détenus de Kaolack, affirmant qu’il n’a « jamais pris l’initiative de les rencontrer ». Pour la coordination, ces propos sont d’autant plus scandaleux qu’ils interviennent à un moment où des victimes subissent encore les conséquences physiques et morales de leur détention.

Cette controverse expose une contradiction majeure au sein du nouveau pouvoir. Hier, les ex-détenus étaient les symboles de la résistance, brandis pour gagner le soutien populaire. Aujourd’hui, selon le CODEPS, certaines autorités « feignent d’ignorer leur existence ». Cette « volte-face aussi flagrante que paradoxale » crée une fissure de crédibilité pour le régime de Pastef, qui se retrouve avec une épine dans le pied.

Il est impératif pour le gouvernement de résoudre cette question pour ne pas voir sa légitimité s’éroder. La solution ne réside pas dans la polémique, mais dans la reconnaissance et la justice. Il ne s’agit pas de politiser le sujet, mais de laisser la justice faire son travail en situant les responsabilités pour les abus subis par ces détenus. C’est le seul moyen de vider cette question et de permettre au pays d’avancer.

Le CODEPS a clairement averti qu’elle ne laissera personne effacer de l’histoire la réalité du statut de détenu politique. En s’engageant à dénoncer sans relâche les « imposteurs, hypocrites et traîtres », la coordination montre que la lutte pour la vérité et la justice ne fait que commencer. Le régime de Pastef a un choix crucial à faire : soutenir ceux qui ont souffert pour la cause ou risquer de s’aliéner une part importante de sa base.

La sortie de Fadilou Keïta et la réponse du CODEPS dépassent la simple controverse. C’est un appel à la dignité et à la reconnaissance pour ceux dont la vie a été bouleversée par l’engagement politique. Des vies ont été perdues, des libertés sacrifiés et une grosse fracture entre sénégalaise.Pour que le pays puisse se tourner vers l’avenir, il est essentiel que le nouveau pouvoir démontre qu’il honore ses promesses et qu’il ne laissera personne derrière, surtout pas ceux qui ont tout sacrifié pour son avènement.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn