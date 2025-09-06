Israël frappe une tour à Gaza-ville

À Gaza-ville, l’armée israélienne a bombardé une tour d’immeuble située dans le centre, ce vendredi. Le bâtiment s’est écroulé comme un château de cartes. L’armée a indiqué avoir averti préalablement la population de la frappe « afin de limiter les dommages causés aux civils ». Dans un communiqué, elle a précisé que le Hamas avait installé dans la tour « des infrastructures utilisées pour préparer et mener des attaques » contre l’armée israélienne.

« Dans les jours qui viennent, l’armée effectuera des frappes précises et ciblées contre des infrastructures terroristes », ajoute l’armée israélienne, indiquant que les tours d’immeubles seraient en particulier ciblés.