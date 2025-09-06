International

Israël frappe une tour à Gaza-ville

Par Niakaar
0

À Gaza-ville, l’armée israélienne a bombardé une tour d’immeuble située dans le centre, ce vendredi. Le bâtiment s’est écroulé comme un château de cartes. L’armée a indiqué avoir averti préalablement la population de la frappe « afin de limiter les dommages causés aux civils ». Dans un communiqué, elle a précisé que le Hamas avait installé dans la tour « des infrastructures utilisées pour préparer et mener des attaques » contre l’armée israélienne.

« Dans les jours qui viennent, l’armée effectuera des frappes précises et ciblées contre des infrastructures terroristes », ajoute l’armée israélienne, indiquant que les tours d’immeubles seraient en particulier ciblés.

laissez un commentaire