Une femme étranglée…Son compagnon policier condamné à 22 ans

Arnaud Bonnefoy, 31 ans, a comparu cette semaine devant la cour d’assises de Paris pour le meurtre de sa compagne.

Amanda Glain, une femme de 28 ans, avait été retrouvée étranglée à mort le 28 janvier 2022 dans la baignoire de son appartement à Paris.

Arnaud Bonnefoy, son compagnon policier, était alors introuvable. Un appel à témoins avait été lancé dans les médias pour le retrouver.

Le gardien de la paix avait été interpellé 20 jours plus tard au domicile de son père à Montmeyan, dans le Var, et avait avoué les faits en garde à vue.

Engagé dans une relation toxique avec Amanda, le policier s’était disputé une énième fois le jour du crime.

Arnaud Bonnefoy s’était dirigé vers la salle de bains dans un état de fureur et de haine. Il avait alors attrapé Amanda et lui avait serré « le cou, avec une force et une violence à la hauteur de la souffrance que j’ai en moi » a-t-il raconté à la barre du tribunal le regard fuyant, alors que les proches d’Amanda se mettaient à pleurer.

« Je prends son pouls et je ne sens rien. Je me rends compte qu’elle est morte ».

« L’acte que j’ai commis est monstrueux, j’en ai pleinement conscience… Aucun pardon n’est possible ni envisageable, même moi je ne me le pardonnerai pas. » a-t-il lancé ce jeudi au dernier jour de son procès.

Il a été condamné jeudi à 22 ans de réclusion criminelle.

Source : F D