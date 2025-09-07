Fadilou Keita, respectez les ex-détenus politiques. (par Marvel Ndoye)

Cher Fadilou Keita, une célèbre citation nous dit si justement : « Il faut souffrir pour comprendre la souffrance ». Vos propos tenus à Seneweb au sujet des détenus politiques sont d’une extrême maladresse. Ils auraient été tenus par Ousmane Sonko, cela aurait sonné le glas du régime Pastef.

Pourquoi leur dénier le statut spécial d’ex-détenus politiques alors que c’est ce même statut qui vous a fait porter à la tête de la CDC ? En effet combien de directeurs assumaient bien plus de responsabilités que vous à la CDC, avaient une fonction plus proche que celle du DG sortant, avaient plus d’expérience et de compétences que vous, avaient plus de mérite professionnel que vous ? Avaient plus d’ancienneté que vous ? Mais votre statut d’ex-détenu politique a prévalu sur tous les autres critères, a dominé tous les autres profils.

Votre comparaison entre les ex-détenus politiques et les détenus lambdas acquittés après une longue détention, pour soutenir que les uns ne peuvent pas prétendre à ce que les autres n’ont pas, est inintelligente.

** La prétention d’un ex-détenu politique envers un régime qu’il a défendu est tout à fait légitime

** La prétention d’un ex-détenu lambda envers un état qui l’a acquitté après une longue détention est tout à fait légitime

Tous les 2 ont le droit d’exiger de l’état en place qu’il leur rende justice, qu’il leur rende ce qu’ils ont perdu, qu’il les réconforte, qu’il leur rendre je ne sais quoi encore. Dénier à l’un ou l’autre de telles prétentions, c’est le sommet de l’égoïsme. Mais c’est compréhensible que vous vous montriez aussi arrogant et ingrat vis-à-vis des ex-détenus politiques, car :

1° Vous n’avez pas été malmené ou torturé lors de votre interpellation et incarcération

** La plupart des détenus politiques l’ont été. Certains n’y ont pas survécu. D’autres y survivent difficilement jusqu’à présent.

2° Vous avez été incarcéré au secteur 5 que Barth appelle le Radisson de Reubeus. Lit individuel, ventilo perso, etc…

** La plupart des détenus politiques masculins étaient en paquetage dans des cellules infectées. Les femmes vivaient aussi l’enfer de leur côté.

3° Vous aviez les moyens de boire et manger sain durant votre incarcération

** La plupart des détenus politiques n’avaient que la nourriture infecte de la prison comme option

4° Vous avez fait 14 mois pour un post sur facebook, certainement rédigé sous une clim

** La plupart des détenus politiques ont fait autant ou plus de mois, mais pour des actes bien plus courageux qu’un post facebook

5° Votre poste à la CDC ainsi que vos salaires vous étaient gardés au chaud durant votre incarcération. Et probablement votre parti assistait votre famille.

** La plupart des détenus politiques n’avaient pas grand-chose avant la prison

** Certains qui avaient bâti quelque chose ont tout perdu durant la prison

** D’autres sont devenus chômeurs après leur sortie de prison

6° Un décret vous a donné l’un des postes les mieux rémunérés de la fonction publique. Plus de 7 millions tous les mois. Soit près de 100 millions de rémunération et indemnités depuis votre nomination.

** Vous trouvez que les autres détenus politiques exagèrent à prétendre à mieux que les misérables 500 000 f qui leurs sont proposés pour remplacer tout ce qu’ils ont perdu, pour refaire une vie, pour se soigner, pour remplacer un membre amputé, ….

Cher Fadilou Keita. Quel mérite particulier avez-vous comparé à ces ex-détenus politiques qui pour la plupart :

** Etaient sur les terrains où les balles sifflaient de gauche à droite ?

** Prenaient 100 fois plus de risques que vous face aux bras armés du tyran ?

** Versaient de leur sang pendant que le vôtre est resté entier ?

Cher Fadilou Keita. Pourquoi mériteriez-vous 420 Millions de salaires sur 5 ans, et les autres détenus politiques 500 000 f à la place ?

Quelle prouesse professionnelle avez-vous accompli à la CDC pour mériter de supplanter tous les directeurs de cette entité, à part le fait d’avoir été un détenu politique ?

Alors soyez mois arrogant, soyez moins ingrat, soyez moins égoïste. Ces comportements de parvenu ne servent guère votre parti Pastef, ou le régime actuel.

Les ex-détenus se sont certes battus par patriotisme avant tout. Mais respectez au moins leurs souffrances et leurs revendications, surtout si vous n’avez rien à leur offrir ne fusse que pour les remercier d’avoir contribué à vous installer sur ce piédestal qui vous permet de leur cracher dessus aujourd’hui.

MARVEL NDOYE

Email : marvel@hotmail.fr