Il meurt dévoré par un requin géant…les autres surfeurs prennent la fuite

Le drame s’est produit ce samedi à Long Reef Beach, près de Sydney, en Australie.

Vers 9H30, Mercury Psillakis faisait du surf à 100 mètres de la plage lorsqu’il a été attaqué par un requin énorme.

L’homme de 57 ans et sa planche ont disparu sous l’eau.

Les autres surfeurs, terrifiés par cette scène d’une ultra-violence, n’ont pas osé lui porter secours et ont préféré rejoindre le rivage.

Ce n’est que 30 minutes plus tard que des courageux ont repris leur planche pour tenter d’aller récupérer la victime, qui flottait dans les vagues.

Malheureusement, le quinquagénaire s’était fait arracher plusieurs membres par le requin et avait perdu une telle quantité de sang. Sa planche était découpée.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès.

Mercury était marié et père d’une jeune fille et avait également un frère jumeau.

Source : F D