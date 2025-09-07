Laissées seules…Quatre fillettes meurent dans l’incendie de leur maison

Le drame s’est produit dans la nuit du 29 au 30 août dans le comté de Colombus, en Caroline du Sud (États-Unis).

Vers 2H30, un incendie s’est déclenché dans une propriété de North Colony Road, à 1 km de Chadbourn. Six filles se trouvaient à l’intérieur.

Deux adolescentes de 12 ans sont parvenues à s’extraire de la maison en feu.

Quatre sœurs, âgées de 2 à 7 ans, se sont retrouvées prisonnières des flammes.

Les pompiers, arrivés sur les lieux, ont éteint l’incendie. Dans les décombres, ils n’ont pu que constater les décès des quatre petites filles.

Selon les premiers éléments d’enquête, aucun adulte n’était présent dans la propriété au moment du drame.

En Caroline du Sud, des enfants mineurs peuvent rester seuls dans un foyer, sans que la présence d’un tuteur légal ne soit requise. Les services de protection de l’enfance n’ont le droit d’intervenir qu’en cas de situation dangereuse.

Source : F D