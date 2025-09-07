Gouvernement 2 de Sonko…Ousmane Diagne emporté par la soif de justice des patriotes

Le second gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, formé ce samedi soir, a été accueilli avec une attention particulière, notamment en raison du départ soudain d’Ousmane Diagne, le désormais ex-ministre de la Justice. Sa brève tenure à la tête de la Chancellerie, et son remplacement par Yassine Fall, ont soulevé une vague d’interrogations et de débats passionnés au sein de l’opinion publique sénégalaise.

Le limogeage d’Ousmane Diagne, un magistrat réputé pour sa rigueur et son attachement farouche à l’indépendance du pouvoir judiciaire, a de quoi surprendre. Quelques mois seulement après sa nomination, celui qui prônait une justice sereine, loin des pressions politiques et des impatiences de l’opinion, est écarté. Son approche, jugée trop lente par certains, aurait-elle fini par se retourner contre lui ? C’est la question que se posent de nombreux observateurs, qui voient dans ce départ le signe d’un conflit entre la vision technique et rigoureuse du droit et la volonté politique de « rupture » tant attendue par la base de Pastef.

Ce n’est pas un secret pour personne : le magistrat Ousmane Diagne a défendu une justice qui prenait son temps, une justice qui respectait les procédures, sans céder aux injonctions de vitesse. Sa position, résolument indépendante, a-t-elle été perçue comme une entrave à l’action du gouvernement ? Le divorce semble avoir été consommé avec une frange de la majorité, qui attendait une justice plus rapide et plus visible, notamment dans le traitement des dossiers de l’ancien régime. La fameuse « furie des patriotes » sur les dossiers des victimes et des anciens détenus semble avoir eu raison de sa posture de prudence.

Les tensions se seraient également accentuées avec la tutelle. Des divergences de vues sur la gestion de certains dossiers sensibles auraient éclaté au grand jour. Le silence d’Ousmane Diagne face aux attaques visant Ousmane Sonko, par certains opposants, a été perçu par ce dernier comme une inégalité de traitement par rapport à la réactivité de la justice sur les affaires impliquant le président. Cette divergence, si elle est avérée, aurait pu peser lourdement dans la balance et précipiter la chute du ministre.

Le départ d’Ousmane Diagne laisse un sentiment de paradoxe. D’un côté, on salue le courage et l’intégrité d’un homme de droit qui n’a jamais confondu sa mission avec la politique. Il a voulu défendre, coûte que coûte, l’indépendance des magistrats. Son célèbre « Qu’on ne compte pas sur moi pour exercer la moindre pression sur les magistrats du siège », reste une marque de son engagement. De l’autre, il est perçu comme un ministre trop inflexible, trop déconnecté des attentes et des impatiences de son camp politique.

Son remplaçant, l’ancienne ministre des Affaires étrangères Yassine Fall, est une figure de poids du gouvernement. Son parcours est impressionnant, certes, mais il est principalement axé sur l’économie du développement, la diplomatie et les affaires internationales. Son expertise en matière de gestion de projets et de mobilisation de ressources est indéniable. Elle a brillamment dirigé des institutions et des équipes, preuve d’une capacité organisationnelle et stratégique solide, ce qui a été un facteur important dans son choix pour ce poste.

Cependant, la nomination de Yassine Fall au ministère de la Justice soulève d’autres interrogations. Le domaine de la justice sénégalaise est éminemment technique, nécessitant une connaissance approfondie du droit interne, de la jurisprudence et des arcanes de la magistrature. Yassine Fall, malgré son expérience, n’a aucune formation ou expérience directe en droit judiciaire ou en administration de la justice. Saura-t-elle relever les défis complexes de ce portefeuille, où les enjeux techniques sont aussi importants que les enjeux politiques ?

Ce remaniement semble donc marquer un tournant pour le gouvernement. Il pourrait être interprété comme un signe que l’exécutif privilégie désormais une approche plus politique et moins technique des dossiers sensibles. L’ère Ousmane Diagne, celle d’une justice qui prend son temps et qui se veut au-dessus de la mêlée, est révolue. L’heure est maintenant à une justice qui se veut plus en phase avec la volonté populaire et les attentes politiques du camp au pouvoir. La question qui se pose est de savoir si ce nouveau cap permettra au gouvernement d’atteindre ses objectifs tout en préservant l’intégrité et l’indépendance de la justice sénégalaise.

