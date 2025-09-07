Un ancien avocat de Sonko au ministère de l’Intérieur

Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce soir au Sénégal, Me Bamba Cissé, connu pour avoir été l’un des avocats d’Ousmane Sonko, a été nommé Ministre de l’Intérieur.

Ancien membre du pool d’avocats ayant défendu le leader de Pastef lors de ses multiples affaires judiciaires, Cissé apporte son expertise juridique et sa proximité avec le Premier ministre, qu’il a soutenu dans des dossiers sensibles comme l’affaire Adji Sarr.

Avec Seneweb