Remaniement ministériel au Sénégal : Voici la composition du nouveau gouvernement

Le président de la République a rendu publique, samedi, soir la liste du nouveau gouvernement dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko marquée par la nomination de Yassine Fall au ministère de la Justice en remplacement de Ousmane Diagne. La plupart des ministres et secrétaires d’Etat conservent leurs porte-feuilles.

Voici la composition de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Ousmane Sonko :

Mme Yassine Fall — Justice, Garde des Sceaux

M. Birame Souley Diop — Énergie, Pétrole et Mines

• M. Cheikh Niane — Intégration africaine, Affaires étrangères et Sénégalais de l’extérieur

• M. Birame Diop — Forces armées

• M. Mohamedou Bamba Sissé — Intérieur et Sécurité publique

• M. Abdourahmane Sarr— Économie, Plan et Coopération

• M. Cheikh Diba — Finances et Budget

• M. Daoud Ongob — Enseignement supérieur, Recherche et Innovation

• M. Yankhoba Diemé — Transports terrestres et aériens

• M. Alioun Sall — Communication, Télécommunications et Numérique

• M. Moustapha Guirassy— Éducation nationale

• Mme Mahbouba Diagne — Agriculture, Souveraineté alimentaire et Élevage

• M. Cheikh Tidjane Dieye — Hydraulique et Assainissement

• M. Ibrahima Sy — Santé et Hygiène publique

• Mme Maïmouna Dieye — Famille, Action sociale et Solidarité

• M. Amadou Moustapha Ndiak Saré — Emploi et Formation professionnelle et technique

• M. Elhadj Abdourahman Diouf — Environnement et Transition écologique

• M. Bala Moussa Fofana — Urbanisme, Collectivités territoriales et Aménagement du territoire

• M. Serigne Gueye Diop — Industrie et Commerce

• Mme Fatou Diouf — Pêches et Économie maritime

• M. Olivier Bocal — Fonction publique, Travail et Réforme du service public

• Mme Khadijien Ndiaye — Jeunesse et Sports

• M. Alioune Dione — Microfinance et Économie sociale et solidaire

• M. Déthié Fall — Infrastructures

• M. Amadou Bâ — Culture, Artisanat et Tourisme