Fake news depuis le Maroc…Macky victime des «mercenaires» de la toile

Le malheur de Macky Sall fera le bonheur de certaines personnes. Depuis son départ au Maroc, il est la cible des «mercenaires» de la toile. Chaque jour, ils ont une histoire à raconter pour peindre l’ancien président sous ses habits les plus sombres. Tout est bon à prendre quand il s’agit de ternir l’image du patron de l’Alliance Pour la République (APR). Ces personnes ne prennent même pas le soin de vérifier la véracité des infos qu’elles véhiculent. Des fake news qui n’ont qu’un seul but le chasser du Maroc où il s’est installé avec sa famille.

L’information a fait le tour de la toile ! Selon le media cridem.org, les nouvelles autorités sénégalaises auraient transmis, via les canaux diplomatiques, un message clair au Maroc : si Macky Sall venait à être réclamé par la justice sénégalaise, Rabat devrait impérativement collaborer pour son extradition, sous peine de voir les relations entre les deux pays connaître un revers inouï. Cette demande serait inscrite dans le cadre des efforts déployés par le Sénégal pour enquêter sur des affaires de corruption présumées impliquant l’ancien président, qualifiées par certains analystes de scandales majeurs, comparables à ceux ayant conduit à l’incarcération de l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et de plusieurs figures clés de son régime.

L’information donnée par un média mauritanien a été largement reprise par la presse sénégalaise. Les confrères n’ont pas bien pris le temps de vérifier le bien fondé de cette info. Pourtant ce n’était rien d’autre qu’un grand fake news démenti par les partisans de Macky Sall. Mais aussi par Confidentiel Afrique qui s’est s’est rapproché du cabinet-shadow chérifien. Jusqu’à ce jour, il n’y a aucune requête qui demande l’extradition du prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République du Sénégal vers son pays d’origine.

«C’est vous qui me l’apprenez, je ne sais pas vraiment d’où vient cette information. A l’heure où je vous parle, aucune procédure administrative ou pénale allant dans le sens d’extrader Macky Sall vers Dakar n’est à l’ordre du jour, ou en instance de traitement. Les autorités sénégalaises ne nous ont pas saisies » confirme-t-on des proches du cabinet royal. «L’ancien président Macky Sall qui vit à Marrakech depuis son départ du Sénégal jouit toujours de la confiance et est bien traité comme un résident de marque, ami du Roi Mohamed VI et du peuple marocain», poursuit-on.

Si on en croit à la même source, cette sortie médiatique toutefois surprenante, est perçue auprès du premier cercle du Roi Mohamed VI comme une sorte de ballon de sonde, pour jauger la capacité de résilience de survie encore sur le territoire marocain de l’ex-président Sall face aux dégâts financiers « énormissimes » commis par les anciens dignitaires du régime Macky Sall. Pour l’instant, Rabat reste éloigné des affaires dites « scabreuses », qui ont ouvert le mercato des auditions et des emprisonnements et garde sa sérénité diplomatique vis-à- vis de Dakar.

Pourquoi une fausse information colmatée en Mauritanie a été véhiculée par une partie des sites internet sénégalaise ? Depuis qu’il a quitté le pouvoir, Macky Sall a une cible sur le dos. Le nouveau parti au pouvoir veut le voir payer pour sa gestion. Pour d’autres, l’ancien président est l’incarnation du diable. Alors, tous les moyens sont bons pour le mettre en mal avec le monde. Après l’affaire des chiffres maquillés, la polémique sur l’amnistie et tout le bruit sur la reddition des comptes, le voilà encore au coeur de la polémique.

Mais qui en veut réellement à Macky Sall ? Même après avoir quitté le pouvoir il peine à avoir la paix. Beaucoup de personnes ne seront contentes que quand ils le verront en prison ou alors qu’il perde tout ce qu’il a réussi à bâtir. Mais ces personnes doivent vraiment déchanter. On peut tout lui reprocher, mais Macky est le genre de président qui peut vivre partout. Il est loin des profils de présidents qui vivent souvent dans le royaume chérifien. Les nouveaux types de sénégalais sont loin de savoir comment fonctionne une diplomatie.

Macky Sall devrait surveiller ses arrières. Des personnes tapies dans l’ombre tentent par tous les moyens de le mettre en mal avec tout le monde. Ces hommes et femmes ne veulent qu’une seule chose : voir le patron de l’APR nager dans le désespoir. Pour y arriver, ils n’hésitent pas à véhiculer de fausses informations captées par une partie de la presse sénégalaises qui ne prend pas la peine de vérifier. Comme le disent ses souteneurs, «Macky Sall dérange» !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn