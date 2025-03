Attaque contre Aminata Touré : Lamine Sega Sy s’érige en bouclier

Madame Aminata Touré peut encore une fois compter sur Lamine sega sy président du mouvement Sénégal en marche et membre de la conférence des leaders Diomaye président. Face aux attaques de Thierno Alassane Sall et de ses proches, le responsable politique enfile sa robe de défenseur et s’érige en véritable bouclier pour Mimi.

Voici l’intégralité de son post :

M. Thierno Alassane SALL, le politicien « TANG KHOL », on te comprend.

Depuis fort longtemps, vous êtes en quête de popularité mais si tu penses que le fait de dire des mensonges sur la personne de Madame Aminata TOURE te donne plus crédibilité sur la scène politique actuelle. Tu te trompes lourdement de cible car Madame Aminata TOURE a tout donné pour son pays et je prends à témoin les sénégalais. Elle n’a jamais raté les grands rendez-vous qui ont abouti à des changements majeurs pour la démocratie de ce pays. On n’est plus dans le temps de la parole mais plutôt dans le temps de l’action. Tout bon républicain se bat corps et âme pour notre cher Sénégal en créant des rencontres avec les différents secteurs clés afin de trouver des solutions durables pour sauver ce pays. Le pillage foncier organisé par l’ancien régime derrière le dos des sénégalais et le troisième mandat anticonstitutionnel du Président Macky SALL étaient les points de désaccord entre ce dernier et Madame Aminata TOURE. Sa prise de position et sa détermination face à ces dérives démocratiques causées par Macky SALL et sa bande l’ont donné plus de considération et de respect devant le régime actuel et tout le peuple sénégalais. Madame Aminata TOURE, toujours accompagnés par ses frères et alliés (Premier ministre Ousmane SONKO et Président Bassirou Diomaye FAYE) était l’actrice principale de la chute de régime de Macky. Si cette dame brave (Aminata TOURE) était liée à quelconques scandales financiers ou fonciers, elle n’allait pas échapper Macky SALL, connaissant sa posture dictatoriale et autoritaire.

A vous Thierno Alassane SALL, « un adversaire politique n’est pas un ennemi ; c’est un partenaire dans un débat démocratique ». Envoyer des jeunes sur les plateaux de télévision pour accuser une honnête citoyenne n’est pas un débat démocratique. Si tu es techniquement incompétent, politiquement impréparé, ce sera très difficile d’affronter dans un débat public une brave dame qui est toujours au service de son pays. Ton incompétence sur la scène politique risque de rouler ton parti et ta jeunesse dans la boue.

A vous Madame Aminata TOURE, l’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs. Et vous êtes actuellement entouré par les meilleurs. Ces attaques personnelles ne doivent nullement vous choquer car Thierno Alassane SALL n’a pas encore saisi la posture qu’un bon républicain doit avoir avec le nouveau régime. La politique devrait être la profession à temps partiel de tout citoyen qui veut protéger les droits et les privilèges des hommes libres. Madame MIMI, vous avez entamé de belles choses avec le Président de la République et son Premier Ministre. Bon vent pour le reste.

A noter au passage que Lamine Sega Sy n’est pas à son premier coup car il manifeste partout l’estime qu’elle a pour Madame Aminata Touré et ceci depuis longtemps.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn