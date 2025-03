Ziguinchor : Les agents du programme ISMEA suspendent leur grève

Le 26 Février dernier conformément à leur 2ème d’action de revendication, les agents contractuels du ministère de la santé et de l’action sociale recrutés dans le cadre du projet investir dans la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent (ISMEA)avaient démarré une grève illimitée pour revendiquer le payement de leurs salaires du mis de Janvier 2025 à la veille de la fin du mois de Février.

Face à la presse le 24 Février dernier, ils dénonçaient, par la même occasion, les retards récurrents de salaire. Pour rappel, ils ont, selon leurs propos, été intégrés dans les contrats du ministère de la santé en vigueur depuis le 1er Janvier 2025. Heureusement, depuis avant-hier, Mardi 4 Mars 2025, une évolution est notée. En effet, d’après un communiqué rendu public par le collectif qui regroupe ces agents, ils ont reçu le virement de salaire mais selon toujours la même note, il ne s’agit que des salaires du mois de janvier.

C’est pourquoi, après avoir constater cette évolution, ils ont décidé de suspendre leur mouvement d’humeur et les agents étaient invités à rejoindre leur poste de travail. Cependant, cette suspension n’est nullement pas synonyme d’abandon de la lutte, ils invitent leur tutelle à davantage faire des efforts pour éviter à ces pères et mères de famille de vivre à nouveau ce genre de situation dégradante. Ils vont continuer à veiller et surveiller l’évolution de la situation et c’est pourquoi les membres ont été appelés à la mobilisation

L.Badiane pour xibaaru