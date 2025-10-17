Farba Ngom porte plainte contre Walf Quotidien et un économiste

Actuellement en détention préventive à la Maison d’Arrêt et de Correction de Rebeuss, Mouhamadou Ngom dit Farba a déposé plainte, par l’intermédiaire de son avocat Me Baboucar Cissé, contre le journal Walf Quotidien et l’économiste Meïssa Babou. La plainte, a été déposée hier jeudi au niveau de la Division spéciale de la cybersécurité et du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, selon des sources de Seneweb.