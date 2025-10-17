Juan Branco relance le débat sur l’équilibre du pouvoir entre Diomaye et Sonko

L’avocat franco-espagnol Juan Branco, ancien membre du pool de défense d’Ousmane Sonko au plus fort de ses démêlés judiciaires sous le régime de Macky Sall, a de nouveau fait parler de lui.

Dans une déclaration publique rapportée par Les Échos, il affirme : « Il n’y a au Sénégal qu’une autorité politique légitime qui a la force suffisante pour exiger que justice soit faite. Et celle-ci est aujourd’hui Premier ministre. Il s’agit de Ousmane Sonko. »

Cette prise de position, au ton sans équivoque, intervient alors que plusieurs voix s’élèvent pour dénoncer la lenteur des procédures liées aux violences politiques survenues entre 2019 et 2024. Me Branco reproche notamment à la Cour pénale internationale (CPI) de rester sourde « aux sollicitations des victimes comme à celles de la société civile ».

L’avocat ne ménage pas non plus certaines « élites bourgeoises de Dakar », qu’il accuse de vouloir « construire une impunité » et de « freiner le respect des volontés populaires ».

Mais au-delà de cette critique frontale du système judiciaire et des classes dirigeantes, les propos de Juan Branco ravivent un débat sensible : celui de la répartition réelle du pouvoir au sommet de l’État. En qualifiant Ousmane Sonko de seule « autorité politique légitime », il semble reléguer le président Bassirou Diomaye Faye à un rôle secondaire — une interprétation qui ne manquera pas d’alimenter les spéculations sur une éventuelle dualité au sein de l’exécutif.