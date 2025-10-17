Suite à des moqueries…une collégienne poignarde sa camarade avec des ciseaux

Les faits se sont déroulés jeudi après-midi au collège Honoré-de-Balzac, dans le XVIIe arrondissement de Paris.

Vers 16H00, en pleine classe, une élève de troisième a poignardé une camarade à la jambe avec une paire de ciseaux.

Les autres élèves présents ont porté secours à la victime en tentant de stopper le saignement, avant de donner l’alerte.

La victime a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger, elle a pu rentrer chez elle.

L’assaillante a été interpellée par la police arrivée sur les lieux.

Le geste de la jeune fille faisait suite à des moqueries qu’elle a subies. La collégienne a été suspendue à titre conservatoire en attendant un conseil de discipline.

Source : F D