FMI, Macky, Sonko…Le triangle explosif de la «dette cachée» sénégalaise

La controverse autour de la « dette cachée » secoue le Sénégal, plaçant l’administration du nouveau gouvernement face à l’héritage de l’ère Macky Sall. Révélée en septembre 2024 par l’exécutif dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, cette affaire a mis en lumière des « déclarations erronées significatives » concernant les chiffres clés des finances publiques pour la période 2019–2023, impactant directement la crédibilité et la santé économique du pays. Le Sénégal se retrouve aujourd’hui avec un déficit budgétaire alarmant de 14 % et un encours de dette publique atteignant 119 % du PIB.

Le Fonds Monétaire International (FMI) apporte un soutien de poids aux allégations du nouveau gouvernement. En marge des Assemblées annuelles, la Directrice générale, Kristalina Georgieva , a publiquement salué la démarche des autorités sénégalaises de dévoiler cette dette dissimulée, soulignant le « courage » des dirigeants à révéler la vérité et le retour à la transparence. Cette reconnaissance par l’institution de Bretton Woods légitime la position du gouvernement actuel et clarifie, selon la DG du FMI, la situation, ouvrant la voie à l’envoi d’une mission à Dakar pour discuter des modalités d’un nouveau programme de soutien.

Malgré la suspension des décaissements du FMI en attente d’engagements clairs de Dakar, Georgieva a exprimé sa confiance dans le potentiel du pays, affirmant que « le Sénégal dispose d’un formidable potentiel » pour accomplir de grandes choses avec une bonne gestion. Cependant, cette situation de crise de confiance a eu des répercussions immédiates, notamment le déclassement de la note souveraine du Sénégal par l’agence Moody’s, une décision sur laquelle la cheffe du FMI a refusé de s’exprimer, réitérant la position de l’institution de ne pas commenter les décisions des agences de notation.

Face à ces accusations, le camp de l’ancien président Macky Sall organise une riposte vigoureuse. L’Alliance Pour la République (APR), son parti, rejette fermement les accusations du gouvernement, qualifiant la thèse de la dette cachée de « fallacieuse ». L’APR insiste sur le fait que tous les comptes de l’État ont été certifiés par la Cour des Comptes entre 2012 et 2023 et met en avant la coopération exemplaire du Sénégal avec le FMI durant cette période.

La stratégie de défense de l’APR repose sur une distinction méthodologique, notamment entre dette principale et dette contingente. Le parti argue que la dette du secteur parapublic ne saurait être incluse dans la dette de l’État par un simple « changement de méthode de calcul », rappelant la jurisprudence de la Cour des Comptes. L’APR soulève également un point crucial : l’impossibilité de cacher une dette à des créanciers existants alors que le Sénégal n’a jamais été en défaut de paiement, remettant en question le mécanisme même d’une telle dissimulation.

Pour appuyer sa contre-offensive et « faire toute la lumière sur ce débat », l’APR a publiquement exigé du gouvernement et de la Cour des Comptes la publication de documents clés. Parmi eux figurent le rapport de l’Inspection Générale des Finances couvrant la période jusqu’au 31 mars 2024, le rapport provisoire de la Chambre des Affaires Budgétaires et Financières de la Cour des Comptes, et le rapport du cabinet Forvis-Mazars portant audit de la dette publique.

Parallèlement, l’ancien président Macky Sall a choisi de se défendre sur le terrain juridique en constituant une équipe mixte d’avocats français et sénégalais, faisant appel au cabinet français FTMS. Le choix de ce cabinet, réputé dans les « contentieux sensibles », et l’implication de l’avocat Pierre-Olivier Sur soulignent la gravité et la forte médiatisation de l’affaire. L’équipe de défense s’est également entourée d’experts en finances publiques pour éplucher les rapports officiels, notamment celui de la Cour des comptes.

L’objectif principal de cette défense juridique et technique est de démontrer que le chiffre de la dette dissimulée – estimé à près de 7 milliards de dollars – est soit erroné, soit sujet à interprétation. Les avocats ont d’ores et déjà réclamé une copie du rapport de l’Inspection générale des finances, ainsi que les copies des lois de règlement à l’Assemblée nationale, dans le but d’analyser l’origine de la dette avant d’arrêter une stratégie de défense définitive.

L’affaire de la « dette cachée » est devenue un véritable enjeu politique et technique, intensifiant la pression sur l’administration pour la transmission des documents cruciaux. Cette partie de ping-pong financier et juridique entre l’ancien régime et le nouvel exécutif, confirmée par la caution du FMI, promet d’être longue et complexe, et continue d’empoisonner la vie politique sénégalaise en soulevant des questions fondamentales sur la gestion des finances publiques. En attendant de voir la riposte de Macky, le temps semble avoir donne raison à Ousmane Sonko.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn