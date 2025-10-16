L’APR rejoint la marche nationale du Collectif Noo Lank contre la cherté de l’électricité

Le Collectif Noo Lank annonce l’organisation, ce vendredi 17 octobre 2025, d’une Grande Marche nationale pacifique pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité et ses conséquences sur les ménages, les travailleurs et les petites et moyennes entreprises (PME)

Le cortège partira à 15h00 du Rond-point SIPRES pour rallier le Rond-point Pentola, sur les Deux voies de Liberté 6 à Dakar.

Dans un communiqué rendu public, l’Alliance Pour la République (APR) a exprimé sa solidarité avec le collectif et a annoncé sa participation à cette mobilisation populaire.

« Le parti prendra toute sa part dans cette mobilisation populaire », indique le document, appelant les responsables, militants, sympathisants et tous les Sénégalais à « manifester pacifiquement pour défendre le droit vital des populations à l’électricité à un coût raisonnable ».

L’APR estime que la cherté de l’électricité constitue une injustice énergétique qui pèse lourdement sur les ménages, les travailleurs, les artisans et l’ensemble des secteurs productifs. Le parti souligne également les difficultés croissantes des PME et l’asphyxie économique que provoque la flambée des factures d’électricité.

Cette marche, à laquelle plusieurs organisations citoyennes et syndicales devraient se joindre, s’annonce comme une grande démonstration de solidarité nationale autour d’une même revendication : un accès équitable et abordable à l’énergie pour tous.