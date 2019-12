Fass Mbao : Accident sur les chantiers du TER…

Encore un accident, avant-hier nuit, vers 20h, sur les chantiers du Train express régional (Ter), situés à Fass Mbao en banlieue dakaroise. La victime est une dame d’âge mûr, qui était en compagnie de son mari au moment du drame. Le couple en question revenait d’une course et empruntait le rebord du pont pour passer.

Mais, soudain, un gros caillou déboule du haut du pont en question et tombe sur la tête de la jeune femme, qui hurle, s’écroule au sol et se tord de douleurs. Elle saigne en abondance, se retrouve avec de graves et profondes blessures crâniennes, et sollicite de l’aide. Des passants et son mari accourent, se portent à son chevet et lui portent assistance, histoire de freiner l’hémorragie externe. Alerté, les Sapeurs-Pompiers ont transporté la victime au centre hospitalier de Fann pour les soins. Selon certaines indiscrétion, la Direction du TER a pris en charge les frais médicaux de la victime.