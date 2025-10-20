Fatick : Deux individus arrêtés pour trafic international d’ecstasy

La Brigade régionale des stupéfiants de Fatick, relevant de l’OCRTIS, a procédé, le 18 octobre 2025, à l’interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs et détention aux fins de trafic international d’ecstasy. L’opération a permis la saisie de 511 pilules de cette drogue de synthèse.

Selon les informations recueillies, tout est parti d’un contrôle ciblé effectué au niveau de la plateforme. La première suspecte, invitée à se présenter au poste, a manifesté des signes de nervosité lors de la fouille. Elle a finalement avoué dissimuler un sachet dans ses sous-vêtements. Deux sachets imperméables contenant 491 pilules d’ecstasy ont ainsi été extraits.

Interrogée sur la provenance de la drogue, elle a indiqué qu’elle agissait pour le compte d’un second individu, qui lui aurait demandé de cacher les comprimés dans ses parties intimes. Ce dernier a été aussitôt interpellé et soumis à une fouille. Les agents ont découvert 20 comprimés supplémentaires de la même nature, soigneusement dissimulés dans une boîte de pommade de marque VITFE aménagée à cet effet et rangée dans son sac à dos.

Face aux enquêteurs, le principal mis en cause a reconnu être le propriétaire de l’ensemble des comprimés et a admis les avoir acquis dans un pays frontalier. Il a également confirmé les déclarations de sa complice.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue et devraient être déférés devant le parquet pour trafic international de drogue et association de malfaiteurs.