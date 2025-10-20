Gueum Sa Bopp rend hommage à Abdoul Aziz Mbaye

Le mouvement Gueum Sa Bopp les « Jambaars » a exprimé, dans un communiqué rendu public ce 20 octobre 2025, sa « profonde tristesse » suite au décès de M. Abdoul Aziz Mbaye, salué comme un homme d’une « valeur exceptionnelle ».

Dans le texte signé par sa Cellule de Communication, le mouvement souligne que la disparition de l’ancien ministre de la Culture laisse « un grand vide, tant pour ceux qui ont eu le privilège de le connaître personnellement que pour l’ensemble du peuple sénégalais ».

Décrit comme un homme « de courtoisie, d’humilité et de sagesse », Abdoul Aziz Mbaye est présenté comme une personnalité qui « incarnait les valeurs de respect, de dialogue et de transmission ». Gueum Sa Bopp salue son engagement constant « au service de la culture et de la société », rappelant qu’il « a su marquer son époque et inspirer toute une génération ».

Pour le mouvement dirigé par Bougane Guèye Dani, cette disparition constitue « une perte inestimable pour le Sénégal, pour le monde de la culture et pour tous ceux qui croient encore à la force de la parole et des traditions ».

Le communiqué conclut par une prière : « Que son âme repose en paix, et que son héritage continue de guider ceux qui œuvrent pour le rayonnement de nos valeurs. »