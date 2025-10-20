Mort de Cheikh Touré : La police ghanéenne entre en action

La police ghanéenne a publié un communiqué ce 20 octobre 2025 annonçant l’ouverture d’une enquête sur les circonstances entourant le décès de Cheikh Touré, un jeune ressortissant sénégalais de 20 ans. Le corps de la victime a été déposé à la morgue Ebenezer de Tafo, à Kumasi.

​Le département des investigations criminelles régionales d’Ashanti a donné les premiers éléments de l’enquête. Selon les premières informations obtenues par la police, un individu nommé Issah, qui s’est présenté comme le frère du défunt, a été identifié.

​Les investigations révèlent que ce même Issah a amené Cheikh Touré à l’hôpital public de Manhyia le 16 octobre. Le jeune homme était alors « dans un état critique, présentant plusieurs blessures abdominales », Issah alléguant que « la victime avait été impliquée dans un accident ».

​Cependant, la police précise que les dossiers hospitaliers indiquent que la victime était déjà morte à son arrivée (« the victim was brought in dead »). C’est également Issah qui a ensuite transporté la dépouille à la morgue d’Ebenezer.

​Le Commandement de la police assure dans son communiqué que « tous les efforts sont faits pour mener une enquête approfondie sur l’affaire et clarifier les circonstances entourant la mort de M. Touré ».