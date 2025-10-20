Décès d’un nouveau-né à Diourbel : La réaction du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé ce lundi 20 octobre 2025, « l’ouverture d’une enquête interne complète et rigoureuse à la suite du décès tragique d’un nouveau-né à l’hôpital de Diourbel. » Selon le communiqué du ministère parvenu à PressAfrik « le drame serait survenu à cause d’une insuffisance dans la prise en charge d’une patiente. »

Le département dirigé par le ministre de la Santé a exprimé « sa profonde compassion à la famille endeuillée, lui adressant ses condoléances les plus émues. » Le document précise que « l’enquête portera sur l’ensemble du parcours de soins de la patiente et les conditions d’accueil au sein de l’établissement hospitalier concerné, afin de situer les responsabilités. »

Le ministère s’est engagé à tirer toutes les conséquences de cette affaire et à prendre les mesures nécessaires pour éviter la répétition de tels incidents. Il a réaffirmé son engagement pour la sécurité des patients et la qualité des soins, tout en promettant de renforcer les dispositifs de prise en charge dans les structures sanitaires du pays.

« Le ministère reste pleinement mobilisé pour garantir à l’ensemble des citoyens un système de santé plus sûr, plus efficace et plus fiable », conclut le communiqué.