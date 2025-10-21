«Dette cachée», Haute Cour de Justice…Macky Sall seul contre tous

Le Sénégal est plongé dans une période de mutation politique et institutionnelle intense, marquée par une double actualité de taille qui cible directement l’ancien régime. La confirmation par le Fonds Monétaire International (FMI) de l’existence d’une « dette cachée » sous la présidence de Macky Sall légitime de manière retentissante les accusations des nouvelles autorités. Parallèlement, l’accélération du processus parlementaire visant la mise en accusation de l’ancien chef de l’État devant la Haute Cour de Justice signale une rupture nette avec les pratiques antérieures et place Macky Sall dans une position d’isolement sans précédent.

La confirmation de l’irrégularité financière est venue des plus hautes sphères internationales. Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI, a publiquement déclaré qu’« une dette était cachée, et elles (les autorités sénégalaises) l’ont révélée ». Cette prise de position, qui salue l’action du nouveau gouvernement pour avoir mis au jour un problème d’une telle ampleur de « fausses déclarations » (misreporting), conforte la légitimité de l’administration actuelle. Selon des sources, cette dette dissimulée s’élèverait à environ 7 milliards de dollars, soit plus de 4 250 milliards de FCFA, contractée entre 2019 et 2024.

Cette révélation assombrit sévèrement le bilan économique de l’ancien régime. Cette sous-estimation délibérée de la dette a permis à l’administration précédente de maintenir artificiellement une façade de stabilité financière, facilitant l’accès à des emprunts à des taux plus avantageux. La patronne de l’institution de Bretton Woods a d’ailleurs félicité les nouvelles autorités pour leur engagement en faveur de la transparence des comptes publics, réaffirmant ainsi la confiance de l’institution dans la nouvelle équipe dirigeante et annonçant l’envoi rapide d’une équipe à Dakar pour de nouvelles discussions « très constructives ».

Parallèlement au volet financier international, le processus politique de reddition des comptes prend une tournure judiciaire majeure à l’Assemblée nationale. Le projet de résolution visant à mettre en accusation l’ancien président pour haute trahison devant la Haute Cour de Justice est désormais à l’ordre du jour. Déposé par le député Guy Marius Sagna, ce texte s’appuie sur les anomalies relevées par la Cour des comptes, notamment des montants colossaux de dette contractés en dehors de tout contrôle parlementaire et la manipulation comptable ayant sous-évalué le déficit budgétaire et la dette réelle.

Le président du groupe de la majorité Pastef, Mohamed Ayib Daffé, a tenu à insister sur la progression « scrupuleuse » du dossier, démentant toute idée de « lenteur ni crainte ». Le texte doit franchir l’étape cruciale de la recevabilité, appréciée par le bureau de l’Assemblée nationale, avant d’être potentiellement soumis au vote. Pour être adoptée, la résolution nécessiterait une majorité des trois cinquièmes (soit 99 députés sur 165), un seuil qui semble atteignable étant donné que le parti au pouvoir, le Pastef, détient une majorité substantielle de sièges au Parlement.

La mise en place de la Haute Cour de Justice sous la quinzième législature est un élément fondamental de cette dynamique. Cette installation s’inscrit, comme l’a précisé le député Daffé, dans une « dynamique de réformes institutionnelles et de lutte contre l’impunité ». Elle garantit l’existence d’un « cadre légal et rigoureux » pour l’examen du projet de mise en accusation, signalant la détermination du nouveau pouvoir à concrétiser les dossiers de bonne gouvernance.

Face à ces développements, l’ancien président Macky Sall a réagi en rejetant fermement les accusations de « dette cachée », qualifiant le débat de « non-sens ». Il a notamment fait valoir qu’une dette publique ne peut être cachée par définition et a défendu sa stratégie d’endettement comme nécessaire pour financer le développement accéléré du pays. Il a également appelé à la transparence et réclamé la publication du rapport d’audit pour comprendre la nature précise des reproches formulés à son encontre.

La combinaison de la confirmation internationale de l’irrégularité financière et de la menace d’une procédure judiciaire pour haute trahison place l’ancien chef de l’État, Macky Sall, dans une position extrêmement vulnérable. Son isolement est accentué par l’affaiblissement de son propre camp politique, où « rares sont les personnes qui le soutienne au sein de son parti ». Ces événements marquent sans conteste une période décisive pour le Sénégal, où les principes de transparence et d’obligation de rendre compte sont érigés en piliers de la nouvelle ère politique.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn