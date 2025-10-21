Quatre personnes meurent dans l’incendie d’un immeuble…deux femmes et deux hommes

Il était 5H10, ce lundi, lorsqu’un incendie s’est déclaré dans un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon.

78 sapeurs pompiers et 34 engins ont été déployés, le feu a été éteint à 7H00 du matin.

Dans les décombres, les secours ont découvert quatre corps sans vie dans une cave : deux femmes et deux hommes, âgés environ d’une trentaine d’années. Les victimes seraient mortes asphyxiées.

Selon Le Parisien, le feu serait parti de cette cave qui était squattée. D’ailleurs, selon Le Progrès, une plainte avait été déposée il y a quatre jours pour signaler un squat.

Douze habitants ont également été pris en charge par les secours.