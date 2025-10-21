Une ado retrouvée morte dans un hôtel…elle a été ligotée, le crâne fracassé

Le corps sans vie d’une adolescente de 15 ans a été retrouvé lundi matin dans une chambre de l’hôtel Mister Bed à Lomme, une banlieue de Lille, dans le Nord.

Quelques instants plus tard, un individu s’est présenté au commissariat. Il s’agit d’un jeune homme d’une vingtaine d’années se disant être le petit-ami de la victime.

Placé en garde à vue, il aurait avoué le meurtre. Selon Le Parisien, le suspect aurait ligoté la jeune fille puis lui aurait fracassé le crâne à coups de crosse d’airsoft.

On ignore pour l’instant les raisons de son geste.

