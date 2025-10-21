«La honte du FMI» : un ex-cadre du Fonds dénonce la gestion économique du Sénégal sous Macky

L’ancien haut responsable du Fonds monétaire international (FMI), Peter Doyle, a livré une charge sévère contre la gestion économique du Sénégal durant les dernières années du régime de Macky Sall. Dans une tribune publiée ce lundi par Financial Afrik, l’économiste américain n’a pas mâché ses mots, estimant que “la honte du FMI, c’est le Sénégal”.

Selon lui, les récents audits effectués après le changement de gouvernement en avril 2024 ont révélé des emprunts cachés contractés par l’État sénégalais entre 2019 et 2023, dont le montant dépasserait de plus de 40 % du PIB les chiffres officiellement communiqués — y compris à l’institution de Bretton Woods elle-même. “Le FMI ne prêtait manifestement pas attention aux chiffres, pas même aux siens”, déplore Doyle, qui accuse à la fois les autorités sénégalaises de l’époque et le personnel du Fonds d’avoir fermé les yeux sur des “prévisions absurdes et des données falsifiées”.

L’économiste pointe une série de programmes du FMI qui auraient contribué à creuser la dette publique sénégalaise de façon opaque, plaçant le pays dans une situation budgétaire “intenable”. Ces irrégularités, selon lui, pèseront sur l’économie nationale pendant des générations.

Face à l’ampleur du scandale, Peter Doyle appelle à un moratoire sur les dettes non déclarées et à une refonte complète de la transparence budgétaire, tout en réclamant des sanctions au sein même du FMI. “La directrice générale du FMI devrait révoquer les responsables des départements Afrique et Affaires fiscales. Sinon, elle devrait être elle-même démissionnée pour avoir toléré un échec aussi catastrophique”, insiste-t-il.

Peter Doyle se montre particulièrement virulent à l’égard de l’ancien président Macky Sall, qu’il accuse d’avoir présidé à un désastre économique tout en continuant à se présenter sur la scène internationale comme un modèle de gouvernance. “Il faut mettre fin à l’absurdité qui consiste à voir l’ancien président Sall se pavaner en éminence grise après avoir causé un tel désastre. Il devrait être considéré comme un paria”, écrit-il.

Pour l’ancien cadre du FMI, la solution passe désormais par un programme provisoire de redressement, piloté par le FMI mais fondé sur la vérité des chiffres, la responsabilité totale et la transparence. Un programme qui, selon lui, serait essentiel pour sauver les institutions budgétaires du Sénégal et, par voie d’exemple, celles du monde entier.