Fatick : Trois (3) individus arrêtés avec 40 comprimés d’ecstasy

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Fatick a interpellé, le 16 septembre 2025, trois individus à bord d’un véhicule de marque Toyota, avec en leur possession 40 comprimés d’ecstasy, a annoncé la Police nationale.

La même source rapporte que la drogue était dissimulée à l’arrière de la banquette du conducteur.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel indiquant que les mis en cause venaient de Kaolack pour s’approvisionner auprès de leur fournisseur à Karang.

Interrogés sur la provenance de la drogue, ils ont reconnu l’avoir acquise ensemble pour la somme de 80 000 FCFA, après avoir mis en gage la carte grise du véhicule appartenant à l’un d’entre eux.

Placés en garde à vue dans les locaux de la BRS de Fatick pour trafic d’ecstasy, ils ont vu leur véhicule ainsi que quatre téléphones portables saisis. L’enquête se poursuit, informe la Police nationale.